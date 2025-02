Calciomercato.it - Juve-PSV, Thiago Motta: “Con Kolo Muani si alza il livello della squadra, sono ottimista”

A presentare-PSV, sfida valida per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ci sarannoe Manuel Locatelli: segui la conferenza in diretta su Calciomercato.itLa Champions Leaguentus, per andare avanti, deve passare dalla doppia sfida contro il PSV Eindhoven. Domani sera si giocherà la gara d’andata, dove i bianconeri potranno contare sul fattore stadio per mettere le fondamenta del passaggio del turno. Misterha presentato la sfida in conferenza stampa, insieme a capitan Manuel Locatelli.-PSV, parlanoe Locatelli: segui la conferenza! – Calciomercato.it (LaPresse)I bianconeri si presentano dopo la vittoria in campionato contro il Como, con un nuovo attaccante e con la possibilità di utilizzare anche in Champions i nuovi innesti arrivati dal mercato di gennaio.