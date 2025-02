Calciomercato.it - Juve-PSV, Locatelli in conferenza: “Ora siamo un grande gruppo. E sugli addii…”

Leggi su Calciomercato.it

Manuel, capitano dellantus, ha presentato la partita di Champions League contro il PSV instampa al fianco di Thiago MottaPer quella che è una delle gare più importanti della stagione, Thiago Motta ha voluto al suo fianco il capitano dellantus: Manuel-PSV,in: “Oraun. Eaddii.” – Calciomercato.it (LaPresse)Inil centrocampista ex Milan e Sassuolo ha parlato conrispetto del PSV, avversario da battere nella doppia sfida per poter accedere agli ottavi di finale.si è soffermato molto sulche si sta creando in bianconero e sulla crescita che si vede in allenamento. Di seguito lacompleta di Manuelprima del match di Champions League.MATCH – “Domani sarà una partita importantissima, contro unavversario che gioca bene.