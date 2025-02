Juventusnews24.com - Juve Psv, Enrico Zambruno avverte: «È tutto un altro avversario rispetto a settembre. Occhio a due giocatori in particolare»

di RedazionentusNews24Psv,i bianconeri: che squadra arriva a Torino per il playoff di Champions League dopo il confronto diha parlato del Psv, prossimodellantus nei playoff di Champions League. Le sue dichiarazioni. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)– «Il Psv arriverà a Torino con un atteggiamento differentea quello dinella prima giornata di Champions. È una squadra che sa meditare sugli errori che ha commesso e non li commette più. Punti di forza? È una squadra codificata, che ha vinto lo scorso campionato ed è in vetta a quello attuale. Gioca sempre nella stessa maniera, 4-2-3-1, ha buonissimi ricambi e gioca in velocità e tendenzialmente sempre e solo per la prima punta De Jong o per il suo ricambio Pepi.