Calciomercato.it - Juve-Milan verso il futuro: strappano il gioiellino al Tottenham

Occhi in Inghilterra per due big del calcio italiano che studiano eventuali mosse per una promessa degli SpursIl mercato degli ultimi anni sta andando sicuramente nella direzione di investire su giovani talenti per valorizzarli e creare così un asset per la società, che può scegliere di rivenderli e poi reinvestire. Oppure appunto di renderli un patrimonio tecnico, il che avviene un po’ meno di frequente. Di sicuro i vivai sono un valore aggiunto e in Italia si sta provando a tornare in quell’ottica, anche se i risultati per ora non sono di livello particolarmente elevato.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.itMa è questa la strada migliore anche per curare i bilanci e abbassare il monte ingaggi, elemento su cui adesso tutti i club sono costretti a concentrarsi, soprattutto le big che fino a qualche anno fa si sono ‘scatenate’ in tal senso.