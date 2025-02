Justice League | la spiegazione del finale del film DCEU

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelIn(qui la recensione), ildel 2017, la posta in gioco era letteralmente il destino del mondo. Steppenwolf (Ciarán Hinds) torna sulla Terra per portare a termine la missione iniziata cinquemila anni prima: usare il potere di tre Scatole Madre per formare “l’Unità” e terraformare il nostro mondo in un’altra Apokolips. All’epoca, fu sventato e bandito da un’alleanza di difensori composta da Atlantidei, Amazzoni, divinità greche, tribù di Uomini e una Lanterna Verde. Ma nel 2017 la Terra ha molti meno difensori, fino a quando Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) non formano la.Rendendosi però conto che pur combinati i loro poteri non sono sufficienti a sconfiggere Steppenwolf e i suoi Parademoni, il gruppo – composto anche da Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher) – decide di usare il potere della terza Scatola Madre per resuscitare Superman (Henry Cavill).