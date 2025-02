Cultweb.it - Justice League, che differenze ci sono tra la prima versione e la director’s cut di Zack Snyder

è stato uno dei film più travagliati del DC Extendend Universe. Prova ne è il fatto che dopo la, datata 2017 e diretta quasi in tandem dae Joss Whedon, nel 2021 è arrivata lacut del regista.’sè un’opera completamente rielaborata, con una durata maggiore (oltre 4 ore), un tono più serio e uno sviluppo narrativo più coerente. Ma cosa cambia davvero tra le due versioni? Analizziamo lechiave.I protagonisti di(fonte: Warner Bros.)Il primo grande cambiamento riguarda il villain, Steppenwolf, che nelladel 2017 appariva come un semplice antagonista, è qui più sviluppato, con un motivo chiaro per le sue azioni. Non è lui a volere la conquista della Terra, ma agisce per conto di Darkseid, il vero signore di Apokolips, assente nellaoriginale.