Nerdpool.it - Jurassic World – La Rinascita, il trailer del Superbowl!

Leggi su Nerdpool.it

In occasione del, in corso in questi minuti Universal Pictures International ha svelato un nuovo teaserufficiale di– La, nuovo capitolo del franchise che ci riporterà in mezzo ai Dinosauri.Ecco il teaserdel:La prossima estate, a tre anni dalla conclusione della trilogia di, di cui ogni film ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, l’intramontabile serie disi evolve verso una nuova e sorprendente direzione con– La. Con l’iconica superstar dell’azione Scarlett Johansson, il talento emergente Jonathan Bailey e il due volte vincitore dell’Oscar® Mahershala Ali, questo nuovo capitolo ricco di azione vede un’intrepida squadra in corsa per assicurarsi i campioni di DNA delle tre creature più colossali tra terra, mare ed aria.