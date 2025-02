.com - Juan Bernabé: “Mi minacciano, ma Olympia è l’aquila della Lazio”

(Adnkronos) – Torna a parlare. Il falconiere, che ieri ha fatto volare di nuovonel pre partita di Folgore Caratese-Breno, a margine di un evento organizzato da Sportitalia, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram: “, eè l’aquilifero. Perché ieri sono andato convicino a Milano? Era una parentesi, un’eccezione per fare un regalo a dei ragazzi e ringraziare un grande uomo come Michele (Criscitiello, ndr), che mi ha dato la possibilità di rompere il ghiaccio e di togliere quel velo nero che era caduto sopra di me, che mi era stato imposto dal capo dell’etica, che forse parla troppo di etica”.era stato licenziato dalladopo le foto intime pubblicate sui propri canali social in seguito all’instalne di una protesi peniena: “Di me dicono che parlo male l’italiano, come anche un simbolo come Radu.