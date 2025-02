Joao Félix presentato con Milano | Kaká è il mio giocatore preferito di tutti i tempi

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-10 17:09:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Dopo due partite come “Rossonero”,è statocon il. Il portoghese, uno dei più acquisti dei media nel mercato invernale in Italia, È già stato in grado di scrivere il suo primo obiettivo (a Coppa vs Roma) ed essendo un antipasto nella sua prima serie A, sabato scorso contro Empoli.Queste erano le sue parole durante una conferenza stampa in cui era accompagnato da Zlatan Ibrahimovic:è il suo idolo: “È il miodi. Non gli ho mai parlato di venire qui, ma ho parlato con lui in passato. L’ho incontrato negli Stati Uniti. È un idolo, non posso paragonare a lui, ma Vorrei poter fare quello che ha fatto aè un idolo, non posso paragonare a lui, ma vorrei poter fare quello che ha fatto aConceiçao come allenatore: “Conoscevo già l’allenatore, ho persino giocato contro di lui.