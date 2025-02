Internews24.com - Joao Felix, il retroscena di mercato: l’attaccante realmente vicino all’Inter?

di Redazione, ildi? Le parole del portoghese confermano tuttoIntervenuto nella conferenza stampa,, acquisto del Milan, ha parlato della possibilità concreta di finire. Ecco le sue parole:INTERESSE DELL’INTER – «Sì, il mio agente me ne ha parlato. Mi ha detto che l’Inter era interessata. Ma avevo già iniziato a trattare col Milan e avevo già in mente di venire al Milan. Ho detto che sarebbe stato impossibile, avevo già deciso di venire qua».CONCEICAO – «Conoscevo già il mister, ci ho giocato anche contro. Quando ho lasciato il Portogallo ho continuato a seguirlo. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare nel mio ruolo, non ho chiesto di giocare tanto. E questo mi ha convinto a venire al Milan.