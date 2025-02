Tvplay.it - Joao Felix ha scaricato l’Inter: l’annuncio che fa gongolare il Milan

, nuovo volto del, parla dei cugini dele fa un annuncio a riguardo che fa davveroi tifosi rossoneri.La sessione invernale di calciomercato per ilè stata foriera di importanti acquisti, che rappresentano gli innesti necessari per dare una svolta alla stagione altalenante e rispondere alle esigenze tecniche di mister Sergio Conceicao. Fra i nuovi volti più esaltanti, accanto a quello del centravanti Santiago Gimenez, che ha difatti preso il posto di Alvaro Morata, vi èhache fail(LaPresse) – tvplay Il portoghese si è trasferito alallo scoccare della fine del mercato secondo la formula del prestito, direttamente dal Chelsea. L’investimento da parte dei rossoneri è stato di circa 2 milioni di euro più l’ingaggio che resta per la stagione in corso.