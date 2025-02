Ilgiorno.it - Jhoanna, la baby-sitter uccisa dal compagno: lui stava per fuggire a Lisbona

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 10 febbraio 2025 – “Ho visto un fosso sulla destra, mi sono fermato e ho scaricato la valigia con il corpo, facendola rotolare all'interno del fossato”. Pablo Gonzalez Rivas accusato di omicidio: ha confessato di aver uccisoQuintanilla e nascosto il corpo in un borsone. Così Pablo Heriberto Gonzalez Rivas ha descritto al gip Anna Calabi il momento in cui si è disfatto del cadavere della compagna connazionaleNataly Quintanilla Valle. Un cadavere che al momento non è stato ancora trovato, nonostante i carabinieri lo stiano cercando da tre giorni nel territorio compreso tra Cassano d'Adda e Treviglio. Il gioco erotico finito male Davanti al giudice, che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, il quarantottenne salvadoregno ha ammesso di aver uccisonella notte tra il 24 e il 25 gennaio, parlando però di un gioco erotico finito male: le avrebbe afferrato il collo con violenza durante un rapporto sadomaso, spezzandoglielo senza volerlo.