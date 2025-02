Ilrestodelcarlino.it - Jesi bombarda, Livorno resiste dieci minuti. Vettori e Cena creano la tempesta perfetta

8572 GENERALE CONTRACTOR : Ponziani 2, Tamiozzo ne, Carnevale, Bruno 10,13, Di Emidio 9, Egbende ne, Berra 2, Valentini 2,22, Petrucci 11, Zucca 14. All. Marcello Ghizzinardi TOSCANA LEGNO PIELLE: Cepic 8, Del Testa, Leonzio 14, Venucci 13, Vedovato 4, Donzelli 12, Bonacini 3, Hazners 11, Campori 7, Paesano,. All, Federico Campanella Arbitri: Secchieri (Ve) Alessi (Ra) Parziali: 14-16, 45-34, 73-52 Dura appena, i seicento canonici secondi del primo quarto, il confronto tra General Contractor e Pielle. Dall’11’ minuto in avanti una sola squadra al comando, quella di casa, in invidiabile condizione fisico/atletica e al gran completo dopo il rientro di unda 22 punti rigenerato dopo l’infortunio e mvp di serata, e l’innesto di unin cerca di gloria dopo l’esperienza abruzzese (a questo punto Marulli può anche permettersi un tranquillo recupero, senza pericolose forzature).