Jesi Bocce | specialità raffa via ai campionati per la Bocciofila Jesina

Impatto non dei migliori nelle prime giornate di gara con le tre squadre del club di via Ugo La Malfa tutte sconfitte nelle rispettive categorie di appartenenza, 10 febbraio 2025 – Partenza ad handicap per le squadre dellana nei tre campionato di appartenza.Infatti, dopo le prime giornate, sono maturate tutte sconfitte ma il tempo per rifarsi è lungo e già dalle prossime gare è atteso un pronto riscatto.giocatore di– autore Pietro Vitali, acquerello su carta1° CATEGORIADue sconfitte contro il Bar Cardelli di Monsano e laMetaurense, quest’ultima a punteggio pieno. Prossimo incontro a Pesaro ospite della Concordia2° CATEGORIAUna gara una sconfittacontro la Capitani Minuterie. Prossimo incontro il 17 febbraio contro la Nautica Fontenera.3° CATEGORIADue sconfitte nelle prime due giornate in casa contro Sassoferrato e in trasferta ospiti del Chemiba Fontenera.