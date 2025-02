.com - Jesi / Al Palascherma di via Solazzi il futuro marchigiano del fioretto e della spada

Leggi su .com

Manifestazione che ha visto la presenza di tutti i club schermistici marchigiani. Presenti oltre al Presidente Regionale FIS Stefano Angelelli, il presidente del Club SchermaMauriziobella e il Presidente del Macerata Scherma Alberto Affede, 10 febbraio 2025 – Tanti giovani atleti in rappresentanza di tutti i club schermistici marchigiani presenti aldi viaper le gare in programma per la terza Prova Regionale Promozionale del Grand Prix Esordienti Gioco Scherma condi Plastica e Prime Lamemaschile e femminile e Campionato regionale a squadre under 14 di.cat A B CSei le categorie in pedana: Cat. A Anni 2018 – 2019; Cat. B Anno 2017; Cat. C Anni 2015 – 2016; Cat. D Anni 2013 – 2014; Cat. E Anni 2011 – 2012; Categoria Prime Lame.