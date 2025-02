Tvzap.it - Jerry Calà in lutto, morto suo caro amico: la dedica commuove

Personaggi tv. "Ci ha lasciati un grandissimo": in lutto Jerry Calà, il triste addio – Terribile lutto per Jerry Calà, attore, regista e comico italiano. Sul suo profilo Instagram il 73enne ha condiviso tutto il suo dolore per la perdita di un amico. "Sono vicino come un fratello alla moglie e a tutta la famiglia", ha scritto sui social il protagonista del film cult "Sapore di mare". Jerry Calà in lutto per la scomparsa di Mauro Donati, un personaggio autentico del mondo dello spettacolo che ha fatto grande la Costa degli Etruschi.