Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner a Doha, come vuole umiliare Kyrgios: tam tam dal Qatar

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il tennis è anche una questione di numeri e le statistiche da tempo hanno incoronatonuovo dominatore della racchetta. Il 23enne altoatesino, fresco di trionfo agli Australian Open nel primo slam della stagione, è appena entrato nella sua 36esima settimana consecutiva da numero uno del mondo, pareggiando il record raggiunto dal suo principale rivale per il futuro, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ranking Atp non mente:lunedì prossimo effettuerà il sorpasso definitivo, arrivando a 37 settimane di fila in cima al mondo. E chissà che a, prossimo torneo in programma,e Carlos non possano sfidarsi direttamente. Se accadrà, sarà solo in finale e sarà ancora più affascinante. Ma in, dove il torneo inizierà lunedì prossimo 17 febbraio,ha messo nel mirino anche Nick, con cui non corre buon sangue.