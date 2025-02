Jake Barber e l’Ufo a forma di uovo il caso sembra essersi sgonfiato

Leggi su Ilfaroonline.it

10 gennaio 2025- In questi giorni, un nlegato agli UFO/UAP sta accendendo il dibattito negli Stati Uniti, dividendo ancora una volta gli appassionati di fenomeni non identificati., un ex militare dei berretti verdi, ha recentemente affermato di aver partecipato al recupero di un veicolo alieno. Durante un’intervista con News Nation,ha dichiarato: “Negli ultimi due anni, mi è stato confermato dai membri della task force UAP che ciò con cui stavamo lavorando quella notte era, in effetti, intelligenza non umana (NHI), e non è stata un’esperienza unica.”A supporto delle sue dichiarazioni, è stato diffuso un video esclusivo che, secondo, mostra il recupero di un oggetto adi, ritenuto di origine non terrestre. La notizia ha suscitato grande interesse, ma anche scetticismo tra gli esperti e i sostenitori dellogia.