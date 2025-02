Laprimapagina.it - IYOVIA sceglie Nizza, Francia, per ospitare il primo IYOVIA World Summit 2025 per gli IBO

Immagina questo: l’Europa in estate, il sole del Mediterraneo che brilla su acque splendide e un’atmosfera ricca di ispirazione e opportunità. Sta succedendo! Dal 30 maggio al 1° giugno, accoglierà ildi, riunendo Independent Business Owners (IBO) da tutto il mondo per un evento incentrato su crescita, connessione e leadership.Con lo sfondo mozzafiato della Costa Azzurra, questoè molto più di un evento: è un viaggio creato per celebrare i successi, coltivare la leadership e ispirare il futuro.Perché partecipareNon è una semplice conferenza, ma un’occasione unica per:Espandere le tue competenze di leadership: Partecipa a sessioni progettate per fornire agli IBO strategie innovative e intuizioni pratiche.Celebrare i successi: Unisciti a una comunità globale per riconoscere traguardi e promuovere il senso di squadra.