Iveco ai massimi storici spinta dalle attività della Difesa. Per gli analisti la corsa non è finita

Il titoloha registrato un clamoroso balzo del 21,5% venerdì, continuando il suo rally che ormai da settimane tiene banco nei mercati. A spingere è stata soprattutto la notiziapossibile separazionedivisione, un'operazione che potrebbe diventare il principale catalizzatorecrescita futura. Il titolo ha raggiunto nuovi, toccando i 15,18 euro per azione nelle prime contrattazioni di oggi, superando il precedente record di 14,58 euro segnato ad aprile. La chiusura di oggi a 14,4 euro.Dopo la sua separazione da CNH Industrial (trattori e macchine movimento terra) avvenuta nel gennaio 2022,ha vissuto un significativo rialzo, con una performance che ha superato il 50% in un anno. I risultati operativi migliori del previsto per il quarto trimestre del 2024 e le prospettive di fatturato in crescita per il 2025 hanno confermato la fiducia degli investitori, premiando ulteriormente il titolo.