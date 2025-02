Agi.it - Italia nel mirino delle correnti instabili, ancora nuvole e piogge

AGI - Flusso umido sul Mediterraneo consul Paese, possibile lieve calo termico anche nel weekend. Mentre un robusto anticiclone insiste tra Islanda e Scandinavia aria più fredda si muove sui settori centro-occidentali del continente senza però interessare il Mediterraneo. Un piccolo promontorio anticiclonico rimonta anzi verso la nostra Penisola portando nelle prossime ore condizioni meteo per lo più stabili. Attenzione però perché nel corso dei prossimi giorni saremo sotto il tirodai quadranti occidentali che porteranno moltee anche precipitazioni sparse specie sulle regioni centro-settentrionali. Il tutto in un contesto termico non particolarmente freddo, con temperature anzi in media o anche poco al di sopra. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che sul finire della settimana mostrano una piccola goccia fredda spostarsi dall'Europa centrale verso il Mediterraneo.