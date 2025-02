Quotidiano.net - Italia e Corte penale internazionale: nessun caso contro funzionari italiani

"La questione della mancata osservanza da parte di uno Stato di una richiesta di cooperazione per l'arresto e la consegna da parte dellaè di competenza della camera competente, vale a dire la Camera preliminare. Come parte di questa procedura, ai sensi del Regolamento 109 (3), l'avrà l'opportunità di presentare osservazioni". Lo fa sapere il portavoce della, Fadi El Abdallah in riferimento alAlmasri, precisando che "al momento non vi è alcundinanzi alla Cpialcunno".