Italgronda torna a casa con la vittoria

L’Futsal Prato non si è fatta sfuggire l’occasione propizia e sul campo della Sangiovannese, fanalino di coda della classifica, èta alla. La squadra di Busato e Calamai si è imposta per 5-2 ma i brividi non sono mancati visto che la prima frazione si era chiusa con i padroni diin vantaggio per 2-1. A decidere il match a favore dei pratesi sono state la doppietta di El Gallaf e le reti di Truschi e Balestri insieme ad una autorete. Da segnalare anche l’espulsione del portiere dell’Laino. Il Futsal Prato si è schierato così a San Giovanni Valdarno: Laino, Di Maso, Venturi, Rocchini, Piccirilli, El Gallaf, Donelli, De Stefano, Balestri, Truschi, D’Amico, Ciottoli. Gli altri risultati della quindicesima giornata: Bagnolo-Villafontana 5-3, Boca Livorno-Reallgrandese 1-0, Mattagnanese-Futsal Torrita 2-3, Arpi Nova Campi Bisenzio-Versilia 2-3, Balca Poggese-X Martiri Ferrara 2-4.