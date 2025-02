Ita Airways, per l’estate 59 destinazioni. E dal 7/11 novità Mauritius

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – ITAè presente anche quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio, con uno stand che rispecchia e valorizza l’immagine della Compagnia, nel padiglione 9 della fiera. La BIT è l’occasione per ITAdi presentare la prossima stagione Summer 2025 e la primadella Winter 2025-2026, rappresentata dall’avvio del collegamento Roma Fiumicino –, che la Compagnia opererà per la prima volta. Il nuovo volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre e avrà 2 frequenze settimanali: partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo allealle 11:20 del giorno successivo; partenza dalleil sabato e il lunedì alle 22:10 e arrivo a Roma Fiumicino 06:40 del giorno successivo.