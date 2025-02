Metropolitanmagazine.it - Israele si è ritirato dal corridoio di Netzarim

Le truppe israeliane si sono ritirate daldi, una zona militare che separa la parte settentrionale della Striscia di Gaza da quella meridionale. Centinaia di palestinesi a bordo di automobili e carretti carichi di materassi e altri beni hanno iniziato a fare ritorno nel nord di Gaza dopo il ritiro, spesso trovando scene di totale distruzione.L’esercito israeliano aveva lasciato libero un passaggio attraverso ildisul lato occidentale, quindi verso la costa, dove le persone potevano passare a piedi. Il ritiro completo domenica ha incentivato il ritorno di molte altre persone e permetterà una maggiore libertà di movimento. Chi viaggia su dei mezzi deve passare attraverso la strada Salah al Din (la grande strada che attraversa tutta la Striscia) e superare un controllo che viene fatto da agenti di sicurezza egiziani e statunitensi, che verificano che le persone non abbiano con sé armiIl ritiro israeliano è in linea con l’accordo di cessate il fuoco trae Hamas del 19 gennaio, in base al quale sono stati finora liberati 16 ostaggi israeliani e 566 prigionieri palestinesi.