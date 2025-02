Lapresse.it - Israele, blitz della polizia in una libreria a Gerusalemme Est

Laisraeliana ha fatto irruzione in una storicadi proprietà palestinese aEst, arrestando i proprietari e confiscando libri sul conflitto che dura da decenni. Laha dichiarato che i libri incitavano alla violenza. La Educational Bookshop, fondata oltre 40 anni fa, è un centrovita intellettuale diEst. Ladi tre piani, che è stata perquisita domenica, offre un’ampia selezione di libri, principalmente in arabo e inglese, sul conflitto e sul Medioriente in generale, inclusi molti di autori israeliani ed ebrei. Organizza eventi culturali ed è particolarmente frequentata da ricercatori, giornalisti e diplomatici stranieri.Arrestati i proprietariI proprietari, Ahmed e Mahmoud Muna, sono stati arrestati e laha confiscato centinaia di volumi relativi al conflitto prima di ordinare la chiusura del negozio, secondo quanto riferito da May Muna, moglie di Mahmoud.