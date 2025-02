Lapresse.it - Israele, al via la missione di Salvini: incontro con il ministro degli Esteri Sa’ar

Leggi su Lapresse.it

Il vicepremier,delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo, è in: al via un bilaterale con ilAffari, Gideon. Previsto in giornata anche uncon ilper la Diaspora israeliano, Amichai Chikli. Martedì 11 febbraioterrà una conferenza stampa a Gerusalemme, all’hotel King David, alle 16 ora locale (le 15 in Italia).: “Inincontrerò ministri, rapporto Lega-Likud importante”“Inincontrerò la mia collega ministra dei Trasporti innanzitutto perché il mio obiettivo è far lavorare aziende italiane in. Poi incontrerò anche altri ministri, il, ildella Diaspora, esponenti politici perché il 7 ottobre non può essere cancellato e dimenticato come se nulla fosse.