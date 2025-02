Today.it - Ispezione di routine alla centrale nucleare: la spengono per errore

Leggi su Today.it

Era solo un'dima è riuscita a spegnere presso la più anticad'Europa. Siamo a Beznau, in Svizzera, dove uno dei reattori è andato in arresto d'emergenza, come ha sottolineato l'operatore svizzero, sottolineando che non c'e' mai stato alcun pericolo.