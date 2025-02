Lanazione.it - Isolotto, è iniziata l’era Ciampi. Il fiore all’occhiello è la scuola

calcio avanti tutta, con ottimi risultati e novità nello staff tecnico. Avvicendamento nella direzione sportiva del club biancorosso di via Pio Fedi: si interrompe consensualmente il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo del settore giovanile Lorenzo Gheri. La società ringrazia Gheri per l’impegno e professionalità dimostrati nei 3 anni e mezzo di guida calcistica, che hanno portato l’alla vittoria di ben 5 campionati Provinciali e a tornare fra le protagoniste dei campionati giovanilintini. Il nuovo direttore sportivo del settore giovanile fino agli Juniores è Massimo, che approda all’dopo 26 anni al San Giusto Le Bagnese. Nei primi anni come ds dei giovani e successivamente come referente di Juniores e Prima squadra.si è messo a disposizione dell’trovando una società in crescita con la formazione di Seconda categoria prima in classifica nel girone E; il gruppo Juniores al secondo posto; gli Allievi regionali che stanno lottando per mantenere la categoria; le altre squadre giovanili stanno ben figurando nelle rispettive categorie.