Invicta netta sconfitta dal Massa Carrara

La Pallavolonon fa sconti ai giovani dell’. Nella trasferta alle pendici delle Apuane la formazione di coach Enrico Ferrari ha perso 3-0 (26-24, 25-16, 25-13) nella diciassettesima giornata di serie C maschile. Era una sfida molto complicata per i grossetani vista la classifica: l’infatti penultima con 10 punti, doveva sfidare la terza forza del torneo sul proprio parquet. Peccato per i grossetani, visto come il primo set è stato molto combattuto con i padroni di casa che hanno dovuto tirare fuori l’orgoglio per piegare l’, battuta 26-24 solamente ai vantaggi. Praticamente la partita dei grossetani si è conclusa nel primo set, considerando che il secondo ed il terzo hanno mostrato un divario troppo netto tra le due formazioni in campo.