Lecceprima.it - Investita mentre attraversa le strisce pedonali: quinto caso in nove giorni

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un febbraio nero per i pedoni leccesi con un altro investimento stradale, registrato a Lecce da inizio mese: quello accaduto oggi, infatti, è ilgrave in soli.Questa volta epicentro del sinistro è via di Pettorano, dove, attorno alle 12.30, un’anziana del posto.