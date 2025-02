Laprimapagina.it - “Intro” di Buonarroti: la musica come porta verso l’equilibrio interiore

” è il primo singolo diestratto dal suo imminente EP Komorebi. Il brano, caratterizzato da un mix di suoni elettronici e acustici, nasce da un momento di ricercae riflette una sensazione di sospensione tra due mondi. L’artista vuole che l’ascoltatore si senta trasto in un paesaggio onirico, dove le emozioni sono libere di fluire.Il singolo è solo l’inizio di un progetto più ampio, che vedrà l’uscita di altri 5 brani nelle prossime settimane, accompagnati dalle illustrazioni dell’artista Nicola Iacovella (ScoppiArte). Un’esperienza multimediale che uniscee arte visiva, culminando con il lancio completo dell’EP.Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questo brano e cosa rappresenta per te?Questo brano è nato da un’emozione molto forte che ho provato in un momento particolare della mia vita.