Intergalactic | The Heretic Prophet i giocatori hanno scoperto un easter egg in The Last of Us?

Naughty Dog è un team di sviluppo noto per inserire dei riferimenti nascosti all’interno dei suoi giochi e dedicati ai progetti futuri. Già in Uncharted 3 era presente un indizio su Theof Us, ed ora alcuni fan credono di aver trovato un collegamento tra Theof Us ed: The.L’egg in questione risale al DLC Left Behind di Theof Us, in cui Ellie e Riley discutono di Savage Starlight, una serie di fumetti in-game che raccontano storie di fantascienza. Durante il dialogo, Ellie pronuncia la frase: “Come una di quelle gigantesche navi spaziali intergalattiche con tipo due giganteschi motori di curvatura”. Questa espressione ha catturato l’attenzione della community, perché nel trailer di: Theappare proprio una nave spaziale con due enormi motori di curvatura.