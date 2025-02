Rompipallone.it - Inter, tre infortunati in vista della Juventus: emergenza per Inzaghi

Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 22:48 di redazionevince, ma perde pezzi su pezzi nel delicato incontro di San Siro contro la Fiorentina: ecco cos’è successoL’allenatore dell’Simone(LaPresse) – Rompipallone.itIn una partita dalle mille emozioni traFiorentina,sorride a metà. Infatti per i nerazzurri sono arrivati i tre punti nella gara delicatissima di San Siro, però come detto non è tutto oro quello che luccica. Per i meneghini infatti ci sono stati ben tre.Il calendario tra l’altro è impegnativo a dir poco per l’che tra sei giorni, il 16 febbraio, sfiderà laa Torino in una gara a dir poco sentita. Dopodiché ci sarà l’incontro con il Genoa e poi la Coppa Italia contro la Lazio, senza dimenticare l’ottavo di finale di Champions League che si avvicina.