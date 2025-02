Sport.quotidiano.net - Inter, svolta obbligata. Ancora la Fiorentina, incubo da non ripetere. Serve la vera ThuLa

Leggi su Sport.quotidiano.net

È il giorno della rivincita., a stretto giro con, la partita che giovedì scorso ha permesso ai nerazzurri di togliere l’asterisco in classifica, non di affiancare il Napoli capolista. Il tonfo è stato inatteso, anche nelle proporzioni, ma oggi i campioni d’Italia possono rosicchiare due punti ai partenopei, andando a -1. Non accadeva da quasi sei anni che l’perdesse con tre gol di scarto, il che significa che Inzaghi, a Milano, non ci era mai passato. Deve quindi organizzare una reazione da una sconfitta che non conosceva, in questi termini. E deve farlo consapevole che, almeno sulla carta, ladi stasera sarà più completa rispetto a quella del recupero. C’è un vantaggio, oltre al fattore campo a favore: non si può pensare di sottovalutare l’avversario, che al Franchi si presentava senza i nuovi acquisti invernali più gli infortunati Adli e Gudmundsson.