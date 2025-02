Inter la prima giornata nerazzurra di Sucic | visite firma e poi San Siro

Leggi su Ilnerazzurro.it

Un centrocampista dal futuro presente a Milano: oggi è ladai colori nerazzurri per Petar, il centrocampista croato preso dalla Dinamo Zagabria, e che sarà un giocatore dell’a giugno. In occasione delle suemediche esul contratto, il giocatore assisterà al match di stasera a San, il giorno diLa trattativa si è conclusa la scorsa settimana, con una fumata bianca che fa contenti i due club ed il giocatore. Petarsarà un giocatore dell’e vestirà la maglia a partire dal Mondiale per club previsto a giugno 2025.Ma un assaggio della Milanoè previsto per ladi oggi, lunedì 10 ottobre. Il centrocampista croato sbarcherà nel capoluogo lombardo per lemediche e l’idoneità sportiva in mattinata. Nel pomeriggio passerà dalla sede di viale della Liberazione per ladel contratto: un quinquennale da un milione di euro a stagione (alla Dinamo Zagabria andranno 14 milioni più bonus).