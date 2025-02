Inter la famiglia Zhang dichiara il fallimento della holding che controllava il club

Leggi su Ilnerazzurro.it

A partire dal mese di maggio del 2024, l’FCnazionale Milano 1908 ha subito un grande scossone ai piani altisocietà. Da quel giorno di sette mesi fa, ilnerazzurro ha visto passare la gestione delle proprie redini dallaal fondo d’investimento americano Oaktree a causamancata restituzione del prestito, arrivato con gliessi a raggiungere la cifra di 386 milioni di euro, concesso nell’anno 2021. La conquista dello scudettoseconda stella è stata la degna conclusione di un’esperienza al timone deldi VialeLiberazione iniziata con l’acquisto da parte diJindong nel 2016 e che ha visto il figlio Steven sedere sulla poltrona di presidente a partire dal 2018. Oggi, la situazione per la vecchia proprietà nerazzurra non è per nulla positiva.