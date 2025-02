Inter-news.it - Inter, la Curva Nord invoca i tifosi: «Stiamo accanto alla squadra!»

L’giocherà tra poche ore contro la Fiorentina a San Siro. Nei giorni scorsi si è parlato del basso volume dello stadio, laspiega il motivo e fa un appello.RICHIAMO – Lanon sta sicuramente vivendo uno dei suoi migliori momenti da quando è nata. Gli arresti, i vari divieti e l’inchiesta nata nei mesi scorsi hanno scosso pesantemente l’ambiente ed è venuto meno il supporto. L’ha vissuto partite più “silenziose”, ha giocato in un San Siro diverso rispetto al passato. Domani però non dovrà essere affatto così. Domani ladi Simone Inzaghi ha l’occasione di salire a -1 dal Napoli primo in classifica e non può sbagliare. Soprattutto dopo la scorsa sconfitta c’è bisogno di reagire. Nino Ciccarelli, uno dei membri della tifoseria organizzata, ha fatto un appello specifico su Instagram: «Mi hanno scritto chiedendomi perché lacanta meno.