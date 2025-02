Internews24.com - Inter Genoa, Vieira perde due titolari per la sfida di San Siro? L’esito degli esami

di Redazionedueper ladi Sanper Badelj e ThorsbyBrutte notizie per il. Glimedici effettuati oggi su Milan Badelj e Morten Thorsby, infortunatisi sabato sera contro il Torino, hanno confermato problemi fisici di diversa entità per entrambi i centrocampisti, seriamente a rischio anche per la gara contro l‘, in programma sabato 22 febbraio.Per il capitano rossoblù, reduce da un precedente infortunio muscolare, si tratta di una lieve lesione all’adduttore della gamba sinistra. Lo staff medico prevede uno stop di circa 15-20 giorni, il che potrebbe costringerlo a saltare le sfide contro Venezia,e forse anche Empoli. Più serio, invece, l’infortunio di Thorsby, che ha riportato una lesione al polpaccio.