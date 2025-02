Internews24.com - Inter Fiorentina, Thuram alla ricerca del gol nel match di San siro. Una sola rete nel 2025: troppo poco

di Redazione, il posticipo delle 20:45 può essere l’occasione del riscatto perma anche quella per tornare al gol. NelunaAlle 20:45 il fischio di inizio di, i nerazzurri fronteggeranno ancora una volta, a distanza di pochissimo tempo, i gigliati. Questa volta però si cerca il riscatto, la voglia è quella di cancellare l’orribile prestazione del Franchi che ha mostrato una squadra completamente diversa da quella che abbiamo visto nel corso di questa stagione.Cerca il riscatto ancheche vuole spazzare via la partitaincisiva di Firenze e, come riporta il Corriere dello Sport, vuole ritrovare anche il gol visto che nelha segnato unae vuole farlo proprio stasera. Laporta bene all’attaccante francese che un anno fa si sbloccò in questa sfida dopo quel precampionato e quelle primissime giornate senza reti, scacciando le critiche.