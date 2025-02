Sololaroma.it - Inter-Fiorentina Streaming Gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Leggi su Sololaroma.it

Prima di lasciare spazio ai playoff delle competizioni europee, c’è spazio per un’altra partita diA. La 24ª giornata di campionato si chiudere con ildelle 20:45 traa San Siro. Le due squadre tornano ad affrontarsi a pochi giorni di distanza dal recupero del 14° turno, che ha visto i viola imporsi con un netto 3-0 al Franchi. L’andamento diL’occupa la seconda posizione in classifica con 51 punti, a -4 dal Napoli, che ieri ha pareggiato contro l’Udinese. Quella di giovedì scorso è stata la seconda sconfitta in campionato per i nerazzurri (la prima contro il Milan il 22 settembre), che questa sera proveranno ad accorciare le distanze dai partenopei.La, invece, occupa la sesta posizione con 42 punti, a -3 dal quarto posto.