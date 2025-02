Inter-Fiorentina secondo atto Dimenticare il recupero e vincere per avvicinarsi al Napoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

La deludente serata di Firenze di giovedì 6 febbraio ha rievocato qualche fantasma del recente passato. Una sconfitta ed una prestazione non danell’ennesimoche avrebbe dato una svolta in ottica Scudetto – come contro il Bologna, nella stagione 2021/22.Il mancato aggancio al, però, rimane solo l’ultimo dei problemi. Perché la partita contro laha mostrato una squadra decisamente diversa da quella dei Campioni d’Italia. A distanza di quattro giorni, l’ritrova i Viola nella sfida di San Siro. La parola d’ordine è quella di evitare gli errori di giovedì – ed il modo migliore per farlo èIlche avrebbe portato i nerazzurri a pari punti con ildi Antonio Conte si è trasformato in un incubo. Mai in questi anni dell’era Inzaghi si è vista un’così spenta e disattenta – o disunita.