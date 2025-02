Inter-news.it - Inter-Fiorentina, quattro giorni dopo lo scenario cambia tantissimo

si rigioca adalla disfatta di giovedì sera. Alle 20.45 l’obiettivo è cancellare quanto successo al Franchi e riprendere – finalmente – la marcia.DI NUOVO CONTRO –, ancora una volta. Si è visto pochissimo nella storia rigiocare, sempre in Serie A, una partita nello spazio difra andata e ritorno. Ma la particolarità del calendario, coi maledetti asterischi (ora finalmente finiti), dà una possibilità – doppia – di riscattarsi. La prima è quella di superare quanto avvenuto giovedì sera, con l’orripilante 3-0 in una delle peggiori prestazioni degli ultimi anni. La seconda è di (ri)mettere pressione al Napoli, che ha sprecato un’occasione ieri pareggiando 1-1 in casa con l’Udinese. L’di opportunità ne ha buttate al vento tantissime, troppe, ora anche gli avversari sbagliano.