Inter Fiorentina, polemiche infinite. Marelli: «Sul gol nerazzurro palla fuori di 25 cm»

di Redazioneavvolta dalle: esplode il caos dopo la rete dei nerazzurri con i viola. Il pallone di Bastoni eraa San Siro per il vantaggio dell’contro la. L’angolo da cui è arrivato l’autogol di Pongracic non doveva essere concesso ai nerazzurri in quanto il pallone non era stato tenuto in gioco da Bastoni. Grave errore del guardalinee: sui social tifosi della Juve e non solo sono furiosi. L’ex arbitroha analizzato così la situazione a DAZNLE PAROLE – «Nel momento in cui Bastoni ha rimesso il pallone verso l’area, era nettamente uscito tutto, di 20-25 centimetri. E’ un errore grave da parte dell’assistente ma non emendabile perché l’APP è terminata sulla concessione del corner. Lì è nata una nuova azione. Il VAR non potevavenire perché l’azione era finita nel momento in cui il pallone è uscito su deviazione di Mandragora»Leggi sunews24.