Inter Fiorentina, polemiche a non finire sul vantaggio dei nerazzurri! La rete di Lautaro nasce da un corner inesistente: «Pallone fuori di 20 centimetri». Cosa è successo – FOTO

di Redazione JuventusNews24a nonsulladi: ladurante il match deia nonper ildell’contro la. L’angolo da cui è arrivato l’autogol di Pongracic non doveva essere concesso aiin quanto ilnon era stato tenuto in gioco da Bastoni. Grave errore del guardalinee: sui social tifosi della Juve e non solo sono furiosi. L’ex arbitro Marelli ha analizzato così la situazione a DAZN.L'#inda calcio d'angolo. Ilperòda questo cross di #Bastoni con ilche era ampiamente uscito. pic.twitter.com/37OZ5dDIJ0— Giuseppe Ferrante (@GiuFer1997) February 10, 2025PAROLE – «Ilera nettamente uscito, almeno di 20/25