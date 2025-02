Internews24.com - Inter Fiorentina, Palladino pianifica la strategia per contenere i nerazzurri. Ecco le mosse del tecnico gigliato

di Redazione, a poche ore dal posticipo del lunedi’,le ultime strategie per arginare la squadra di InzaghiMancano ormai poche ore a, alle 20:45 prenderà il via il posticipo della 24esima giornata di Serie A, ihanno un obiettivo: la vittoria. In primis per ‘vendicare’ lo 0-3 di Firenze e in secundis per portarsi a -1 dal Napoli che ieri, al Maradona, ha pareggiato contro l’Udinese.In vista del matchle ultimeperl’e secondo le ultime notizie del Corriere dello Sport, il tecnico dei viola non dovrebbe cambiare praticamente nulla rispetto alla gara di giovedì 6 febbraio. Pressing alto e grande attenzione difensiva, sia nelle coperture preventive che nei raddoppi sugli esterni; queste ledi