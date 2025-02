Inter-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su .com

(Adnkronos) – Il pesante ko contro laha lasciato strascichi in casa. Oggi, lunedì 10 febbraio, i nerazzurri affronteranno però proprio la viola a San Siro per il riscatto. La squadra di Inzaghi va a caccia del successo per non perdere terreno dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Palladino cercano punti pesanti .L'articoloin tv proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.