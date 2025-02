Inter-news.it - Inter-Fiorentina, le probabili formazioni per la 24ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per la ventiquattresimadiA.CASA – In casa, Simone Inzaghi scioglierà le ultime riserve nella mattinata di oggi. Ad Appiano Gentile, infatti, avverrà la rifinitura per capire quali scelte verranno fatte per. Federico Dimarco, smaltita la febbre, si accomoderà in panchina. E anche Joaquin Correa dovrebbe essere convocato. Per il resto, qualche cambio rispetto a giovedì Inzaghi lo farà. Si prepara Pavard dal primo minuto al posto di Bisseck, mentre la vera novità dovrebbe riguardare il ruolo del centrale con Francesco Acerbi (oggi 37 anni) pronto a scendere in campo dall’inizio a distanza di quasi 3 mesi.