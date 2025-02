Spazionapoli.it - Inter – Fiorentina, la clamorosa svista sblocca il risultato per i nerazzurri: ennesima polemica arbitrale

Leggi su Spazionapoli.it

Serie A – È in corso la sfida tra: i primi ad andare in gol sono icon Lautaro Martinez, su sviluppi di calcio d’angolo. Alla base, però, spunta la.La stagione di Serie A è arrivata ormai a uno snodo potenzialmente cruciale: saranno settimane molto calde in vista del big match del Diego Armando Maradona tra Napoli e, ma nel mentre le due compagini si lanciano messaggi a suon di risposte e controrisposte. In casa azzurra c’è la delusione per non aver messo ulteriore pressione ai, considerando il pareggio ottenuto domenica sera contro l’Udinese, agevolando così una possibile riduzione del distacco in classifica.L’è ora in campo contro la, in una sorta di secondo atto ravvicinato al recupero dei giorni scorsi, che ha visto strapazzare i viola per 3-0 al Franchi.