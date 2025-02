Inter-news.it - Inter-Fiorentina, Inzaghi si mantiene 2-3 dubbi: la probabile formazione – CdS

Oggi, partita molto importante per i nerazzurri che potrebbero portarsi a meno uno dal Napoli. Simonenella rifinitura di stamani risolverà gli ultimi. Ladisecondo i colleghi del Corriere dello Sport.OCCASIONE – Due/treancora Simonese li è tenuti dopo l’allenamento di ieri, alla vigilia diche dovrebbero risolvere nella rifinitura di stamani ad Appiano Gentile, dove la squadra si ritroverà per poi pranzare e in serata recarsi a San Siro per giocare la partita contro i viola di Raffaele Palladino. Per l’si tratta di una chance ghiottissima e da non sprecare, visto che con una vittoria i campioni d’Italia avvicinerebbero il primo posto, oggi occupato dal Napoli, ad una sola lunghezza.